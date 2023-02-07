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الثلاثاء، 07-02-2023 03:11 م

العثور على نجم تشيلسي السابق تحت الأنقاض في تركيا

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الوكيل الإخباري -  أكد تقرير صحفي برتغالي اليوم ، العثور على اللاعب الغاني كريستيان أتسو، نجم هاتاي سبور التركي، حيث كان عالقًا تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا،الاثنين، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وكانت تقارير تركية قد أكدت أن فرق الإنقاذ والطوارئ التركية تعمل على إخراج أتسو من تحت أنقاض مبنى مدمر.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فقد تمكنت قوات الإنقاذ التركية، من العثور على كريستيان أتسو، وهو على قيد الحياة.

وأضافت الصحيفة، أن أتسو تم نقله إلى المستشفى، بسبب إصابته في القدم اليمنى، ومعاناته من صعوبة في التنفس.

وسبق أن لعب كريستيان أتسو (31 عامًا) لأندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد، وله تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي في الموسم الماضي قبل الانتقال لفريقه التركي.

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