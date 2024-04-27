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السبت، 27-04-2024 10:21 ص

العراق إلى نصف نهائي كأس اسيا للمنتخبات الأولمبية والسعودية تودع

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الوكيل الإخباري - نجح منتخب العراق في العبور إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على فيتنام 1-0 الجمعة على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024.

وسجل علي جاسم هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب العراقي عبر ضربة جزاء في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.
 
وأكمل منتخب فيتنام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع نغوين مانه هونغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
 
وتأهل المنتخب العراقي ليلتقي في الدور قبل النهائي يوم الاثنين مع منتخب اليابان الذي تغلب يوم الخميس على قطر المضيفة 4-2 بعد التمديد.

وتشهد المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي يوم الاثنين أيضاً، لقاء أوزبكستان التي تغلبت على السعودية 2-0 يوم الجمعة، مع إندونيسيا التي فازت على جمهورية كوريا بفارق ركلات الترجيح يوم الخميس.

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