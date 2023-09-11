الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

مجلس التعليم العالي يقرر رفع مقاعد الطب في الجامعات الرسمية

الحنيطي يستقبل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط

الحنيطي يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار

الأردن يستورد 16 ألف طن من الأسماك سنويا

وزير الخارجية: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

الإثنين، 11-09-2023 01:37 م

العراق بطلا لكأس ملك تايلاند

920231192956826198293


الوكيل الإخباري - أحرز المنتخب العراقي لقب كأس ملك تايلاند الودية في كرة القدم، بفوزه على نظيره التايلاندي المضيف بركلات الترجيح 5-4 الأحد في النهائي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وفي شيانغ ماي شمال البلاد، سجل للعراق أيمن حسين وأمجد عطوان في الدقيقتين 5 و65، ولتايلاند نيوكولاس ميكيلسون (35) وبوردين فالا (82)، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لـ"أسود الرافدين".

اضافة اعلان

 

 

وتأخر موعد انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب غزارة الأمطار وتأثر أرضية الملعب التي غمرتها المياه.

وسبق أن خرج المنتخب العراقي منتصرا بركلات الترجيح أيضا من مباراته الأولى في هذه البطولة الودية بفوزه على الهند 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2 أيضا، بينما تأهل صاحب الأرض بفوزه 2-1 على نظيره اللبناني الذي حل ثالثا بعد تغلبه يوم الأحد على الهند بهدف نظيف سجله مهدي الزين قبل قرابة ربع ساعة على النهاية.

وتشكل البطولة الرباعية الودية فرصة تحضيرية للمنتخبات المشاركة فيها من أجل تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في قطر.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202311105028284091823

بعد رحيل 11 لاعبا.. تشافي يعيد بناء هجوم برشلونة

9202311104348444304813

ديوكوفيتش يعود إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس

9202311104148543968582

سبب غريب وراء عدم بيع مانشستر يونايتد قميص هويلوند

9202311102324826129079

ريال مدريد يواجه الإغراءات السعودية لمبابي بسلاح مبتكر

9202311101946927077294

رئيس الدوري الإسباني يهاجم الدوري السعودي: لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيما

920231194345760549236

رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي

أخبار متعلقة
8202314164751795922394

رسميا.. أفشة يوقع على بياض للأهلي

820231415132520562236

الإطاحة بنيمار تقوي مشروع باريس الجديد

8202314153849805460515

3 بطولات جديدة للأندية الاسيوية وجائزة مالية ضخمة

8202314134328203077804

أستون فيلا يخسر مدافعه لفترة طويلة

8202314131645998069511

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

820231411537305957341 (1)

تشيلسي يحسم صفقة قياسية