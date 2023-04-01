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السبت، 01-04-2023 01:03 م

العرسان يغازل جماهير الفيصلي - صورة

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الوكيل الإخباري -  غازل أحمد العرسان، نجم منتخب الأردن لكرة القدم وكاظمة الكويتي، جماهير الفيصلي على طريقته الخاصة.

ونشر العرسان، صباح اليوم السبت، صورة قديمة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو برفقة الجهاز الفني للفيصلي، المدربين جمال أبو عابد وحاتم عقل.

وأحدثت هذه الصورة ضجة كبيرة لدى جماهير الفيصلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسر الكثيرون نشر اللاعب لهذه الصورة وفي هذا التوقيت بالذات، على أنه إشارة لقرب عودته إلى الفريق في الموسم المقبل.

ولم يحسم العرسان حتى هذه اللحظة وجهته المقبلة، بينما تلقى عروضا من الفيصلي والحسين إربد وعددا من الأندية الكويتية.

وكانت إدارة الفيصلي قد دخلت في مفاوضات رسمية مع نادي السرحان، الذي يملك عقد اللاعب، حيث تأمل في استعادة العرسان الذي لعب للفريق قبل 3 مواسم، بينما يتأهب الفيصلي لتدشين مشاركته التاريخية الأولى في دوري أبطال آسيا.

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