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الإثنين، 05-10-2020 01:58 م

العقبة يواجه الحسين إربد بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري- يحل نادي الحسين إربد ضيفاً على شباب العقبة في مباراة ختام الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والتي تقام عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
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ويسعى العقبة لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الأخيرة، وأخرها الفوز على الأهلي برباعية نظيفة، بينما تسعى كتيبة عثمان الحسنات لتصحيح المسار والعودة للانتصارات الغائبة عن الفريق منذ "3" جولات.

ويتشارك الحسين في المركز الرابع مع أندية الفيصلي، الرمثا ومعان بـ "13" نقطة لكل منهم، فيما يحل العقبة بالمركز الحادي عشر بـ "6" نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلي الأخير.

وكان الاتحاد قد قرر تأجيل المباراة الثانية التي كان من المفترض إقامتها اليوم الاثنين، بين الأهلي والسلط، وذلك بعد تأكيد إصابة "3" أشخاص من النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد.

 




 

 


 

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