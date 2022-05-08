العكش يسجل لأول مرة ،، 52 هدف في دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتعادل الحسين إربد والفيصلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين والتي شهدت الوصول للهدف 50 في البطولة، والذي جاء بمباراة السلط والرمثا، كما سجل لاعب الفيصلي محمد العكش هدفه الأول بالموسم الحالي .وإليكم لائحة الهدافين، بعد الوصول لـ 52 هدف :-4 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .- 3 أهداف : ديجو كالديرون (سحاب) .- هدفين : فارس غطاشة وحجازي ماهر(الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).- هدف : أحمد سمير ومهند أبو طه (الوحدات)، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وخلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا) أحمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أسامة عقار، محيسن أبو جبلة وفرج المزينة (شباب العقبة) ، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران، سيف درويش ومصعب اللحام (الحسين إربد)،معاذ العجلوني، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، محمد العكش، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .