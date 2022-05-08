الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ضبط باص عمومي يقوم بتحميل 31 راكباً اضافياً

الوطني للبحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسة البرازيلية

الامن العـام يكشف سبب ازمة السير على طريق المطار

ضانا تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد

ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني في إربد

السيدة الأميركية الأولى تقوم بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا

مدير عام متحف الأردن يلتقي وفداً من منظمة السياحة العالمية

حملة توعوية في الطفيلة عن البرامج المهنية

الاقتصاد النيابية: معدل ضريبة المبيعات لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية

الأحوال المدنية تنجز 985 معاملة خلال عطلة عيد الفطر

الأحد، 08-05-2022 06:07 م

العكش يسجل لأول مرة ،، 52 هدف في دوري المحترفين

0a0209a3-fbe0-4b0e-8383-029a0011b74a


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تعادل الحسين إربد والفيصلي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين والتي شهدت الوصول للهدف 50 في البطولة، والذي جاء بمباراة السلط والرمثا، كما سجل لاعب الفيصلي محمد العكش هدفه الأول بالموسم الحالي .اضافة اعلان



 

 
وإليكم لائحة الهدافين، بعد الوصول لـ 52 هدف :

-4 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .
 
- 3 أهداف : ديجو كالديرون (سحاب) .

  
- هدفين : فارس غطاشة وحجازي ماهر(الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).

 


- هدف : أحمد سمير ومهند أبو طه (الوحدات)، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وخلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا) أحمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أسامة عقار، محيسن أبو جبلة وفرج المزينة (شباب العقبة) ،  إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران، سيف درويش ومصعب اللحام (الحسين إربد)،معاذ العجلوني، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، محمد العكش، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).





وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520228125954658901669

مغير السرحان يبحث عن فوزه التاريخي الأول بدوري المحترفين

520227223230896715909

صفقة نارية جديدة لنادي الاتحاد

E8K0iEWWQAQijz3

الحسين يحافظ على الصدارة بالتعادل مع الفيصلي

image (38)

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مواجهة توتنهام

163-205846-messi-barcelona-return-psg_700x400

باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن التدريبات

23dc1321-1d98-41d6-8cd9-10572c9c0203

اجتماع مرتقب بين ريال مدريد ومبابي لتوقيع العقود

أخبار متعلقة
15bf2219-2df9-4e20-add8-a46514a04db3

24 هدف في دوري المحترفين ،، تعرف على لائحة الهدافين

4202214194626805657838

كاظمة في صدارة الدوري الكويتي والعرسان يواصل التألق (فيديو)

278168724_1311226306054738_4649656315804864057_n

حديث يزيد أبو ليلى بعد الفوز على الرمثا بدوري المحترفين (فيديو)

420221311030402527821

التعادل الأول في دوري المحترفين بالظهور الأول لمغير السرحان

420221103122321673367

فيديو : رسالة اللاعبة حبيبة حاتم عقل لوالدها ،، وراما أبو السندس تتحدث عن بدايتها

200078138_4070476393046647_1464412386444283223_n

منتخب النشميات يستعيد ذكريات كأس العرب أمام مصر