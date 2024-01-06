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السبت، 06-01-2024 04:31 م

العمر مجرد رقم.. تشيتري‏ قلب الهند النابض

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الوكيل الإخباري - رغم بلوغه الـ39 من عمره يبقى سونيل تشيتري، ‏حامل الآمال الهندية في كأس أمم ‏آسيا لكرة القدم 2023 في قطر.

وتطمح الجماهير الهندية في نجاح تشيتري وزملائه في تحقيق ما عجزت عنه الأجيال السابقة، ووضع الكرة الهندية على ‏الطريق الصحيح في البطولة القارية.

وسجل تشيتري، مهاجم بينجالورو الهندي، ظهوره الأول في كأس آسيا عام 2011، والتي أقيمت أيضًا في قطر، وها هو يعود للدولة ‏الخليجية للمشاركة في ظهوره القاري الثالث‎.

‎ ‎ويعتبر تشيتري ‏اللاعب الأكثر مشاركةً في المباريات الدولية مع منتخب الهند برصيد 145 مباراة، ورابع أفضل هداف دولي ‏على الإطلاق بـ93 هدفًا، كما فاز خلال مسيرته الملهمة بالعديد من الألقاب مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو يتطلع مرة أخرى ‏لتحفيز الهند في البطولة المقبلة التي تقام كل 4 سنوات.

ولد تشيتري في عائلة كروية، وبدأت مسيرته الاحترافية في كالكوتا، عندما انضم لموهون باجان عام 2002، لكنه عانى ‏في بداية مشواره قبل أن يثبت أقدامه مع الفريق ليتم استدعاؤه للمنتخب الوطني.

وكان الظهور الأول بمثابة حلم بالنسبة للاعب ‏البالغ من العمر 20 عامًا؛ حيث نجح في التسجيل أمام باكستان، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

‎وكانت هذه بداية قصة حب ملحمية مع المنتخب الهندي؛ حيث كان تشيتري مرة أخرى في المقدمة عندما نال لقب "هاتريك" ‏للمرة الأولى خلال المواجهة أمام طاجيكستان في نهائي كأس التحدي الآسيوي 2008، ليؤكد تأهل منتخب الهند من أجل ‏منافسة نخبة منتخبات القارة في كأس آسيا 2011، منهيًا بذلك غياباً دام 27 عامًا.

وخرج منتخب الهند من الباب الخلفي في نسخة 2011 بعد تذيله المجموعة الصعبة التي ضمت أستراليا، وكوريا الجنوبية، ‏والبحرين، لكن تشيتري نجح في هز الشباك المنافسين خلال تلك النسخة.

‎وتنقل تشيتري بين صفوف كانساس سيتي، ويزاردز، وسبورتينج لشبونة، وفي وقت ما كان على وشك التوقيع مع كوينز ‏بارك رينجرز الإنجليزي، لكن تم حرمانه من تصريح العمل اللازم‎.

وبعد فشل الهند في التأهل لكأس آسيا 2015 انتقل تشيتري ‏إلى بينجالورو، وتألق معه بشكل لافت حيث سجل  11 هدفًا على ‏مدار المواسم الثلاثة التالية في كأس الاتحاد الآسيوي، لكن فريقه أهدر فرصة التتويج باللقب القاري بعد الخسارة في النهائي أمام ‏القوة الجوية العراقي عام 2016، لكن بينجالورو رغم ذلك أصبح النادي الهندي الأول والوحيد الذي يصل إلى نهائي بطولة ‏قارية‎.

وتوج بينجالورو بلقب الدوري الهندي الممتاز موسم "2018-2019" وسط تألق تشيتري‏، الذي شارك بعدها مع المنتخب ‏الهندي في كأس آسيا 2019، وسجل هدفين خلال الفوز على تايلاند (4-1)، ليمنح بلاده الانتصار الأول بالبطولة القارية منذ 55 ‏عامًا.

ورغم الفوز التاريخي على تايلاند، خسرت الهند مباراتيها التاليتين في دور المجموعات أمام الإمارات والبحرين لتتعرض ‏لخروج مخيب للآمال من دور المجموعات‎.‎

وبعد تعيين المدرب الكرواتي إيجور شتيماك، بزغ فجر حقبة جديدة للنمور الزرقاء مع بقاء تشيتري كشخصية محورية في ‏تشكيلة الفريق، حيث سجل 4 أهداف في 3 مباريات أمام هونج كونج وكمبوديا وأفغانستان خلال التصفيات المؤهلة ‏لكأس آسيا 2023 في كالكوتا.

وخلال عام 2023، سجل تشيتري 9 أهداف دولية، بما في ذلك ثلاثية في مرمى باكستان خلال بطولة اتحاد جنوب آسيا ‏لكرة القدم، التي أقيمت ببينجالورو، حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا الكأس للمرة الرابعة في مسيرته‎.

وسجل الأيقونة الهندية، هدفه الدولي رقم 93 ضد ماليزيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن وقع عقدًا جديدًا لمدة عام واحد مع ‏خيار التمديد لعام إضافي مع بينجالورو في بداية الموسم.

وفي حضور تشيتري، فاز المنتخب الهندي على نظيره الكويتي بهدف، ليحقق فوزه الأول خارج أرضهم في تصفيات كأس العالم ‏منذ 22 عامًا.‏

ويبقى تشيتري ‏ الملقب بـ"الأسطورة" القلب النابض للشعب الهندي البالغ عدده مليار و400 مليون نسمة، خلال مشوار المنتخب ‏الوطني في النسخة الأحدث من كأس أمم آسيا.‏

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