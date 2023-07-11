العهد يعلن تعاقده مع نجم أردني

الوكيل الإخباري - أعلن العهد تعاقده مع اللاعب الأردني محمد أبو حشيش.



ولعب أبو حشيش لأندية أردنية عديدة، كما احترف في الزوراء العراقي.



وبدأ صاحب الـ27 عاما مسيرته الكروية مع البقعة الأردني ثم السلط، ومن ثم استقر في الوحدات، الذي شارك معه في دوري أبطال آسيا.



وسيكون ضم أحد أبرز المدافعين الأردنيين إضافة كبيرة للنادي اللبناني، الذي يطمح للحفاظ على لقب الدوري، إضافة إلى منافسته على لقب كأس الاتحاد الآسيوي 2024.



وكان العهد قد تعاقد مع كريم درويش قادماً من الأنصار، إضافة إلى تجديد عقد نجمه الإسكتلندي لي أروين، وتعاقده مع اللاعب السوري محمد المرمور.

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