العوضات يلتحق بالنصر الكويتي

الوكيل الإخباري - وصل أنس العوضات، نجم الوحدات الأردني، إلى الكويت، تمهيدا للانضمام إلى النصر، لمدة نصف موسم على سبيل الإعارة.



وأكد النصر، عبر حسابه على "إنستغرام"، وصول العوضات، حيث كان في استقباله إداري الفريق محمد العنزي.



وينضم العوضات إلى مواطنه أحمد سمير، الذي وقع مؤخرا للنصر الكويتي، وكلاهما لعب للوحدات.



وكان العوضات قريبا من الانتقال إلى العين السعودي، حيث سافر إلى المملكة من أجل التوقيع، قبل أن يعود إلى الأردن، لتلقيه عرض النصر الكويتي.



ويعتبر العوضات من المواهب الشابة البارزة في الأردن، وشكل محور القوة الهجومية للوحدات في الموسمين الماضيين.



وبدأ العوضات الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، مسيرته مع الوحدات، ومثله في دوري أبطال آسيا، وأحرز معه في الموسم الماضي لقب كأس الأردن.



ولم يحدد العوضات وجهته المحلية المقبلة، بعد انتهاء عقده رسميا مع الوحدات.

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