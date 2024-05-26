الأحد 26-05-2024
الوكيل الاخباري
 

سموتريتش: لا يمكن القبول بإطلاق صواريخ باتجاه غلاف غزة

الملك يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني

سقوط عشرينية من الطابق الثالث في عمان

مسؤول في إدارة بايدن: تقدم بشأن استئناف المفاوضات

القسام: استهدفنا 5 دبابات وجرافتين وناقلة جند بمخيم جباليا

القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة

المستقلة للانتخاب تطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية

إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة الخطرة 50 دينارا

إعلان الملثم عن أسر جنود إسرائيليين في غزة يشعل منصات التواصل

الاحتلال يرتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

الأحد، 26-05-2024 03:15 م

العين بطلاً لآسيا للمرة الثانية في تاريخه

520242613228453176549


الوكيل الإخباري - حصد نادي العين لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، إثر فوزه عليه (5-1) في مباراة الإياب للبطولة القارية.

وأحرز المهاجم المغربي سفيان رحيمي هدفين للفريق الإماراتي الأول والثالث في الدقيقتين (8، و67)، كما وقع زميله المهاجم التوغولي لابا كودجو فودوه على ثنائية أيضا، الرابع والخامس في الوقت الضائع، بينما تكفل المهاجم البارغوياني كاكو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ضربة.

في حين سجل المهاجم البرازيلي يان ماتيوس هدف الفريق الياباني اليتيم عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وأكمل الفريق الياباني المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه ويليام بوب، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على "استاد هزاع بن زايد" بنادي العين.

وعوض نادي العين خسارته أمام أمام يوكوهاما مارينوس (1-2) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على استاد "نيسان - Nissan Stadium" بمدينة يوكوهاما.

وحقق نادي العين اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن ظفر به الفريق الإماراتي في نسخة 2003.

على الجانب الآخر، أخفق الفريق اليابان في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202426132335504123994 (1)

موقف بنزيما من مباراة النصر والاتحاد

5202426131623119022471

زينيت بطرسبورغ بطلا للدوري الروسي

5202426131016745994833 (1)

5 فرق عربية في مونديال الأندية

5202426123554182716670 (1)

اتحاد المصارعة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره السعودي

5202426123326745993696

الأهلي المصري يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا

5202426122611675042281

إعلان قائمة منتخب النشامى لمواجهتي طاجيكستان والسعودية

أخبار متعلقة
5202426131016745994833 (1)

5 فرق عربية في مونديال الأندية

5202425111730457003751

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

520242313436100855700

الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

520241975628208123240

طاقم تحكيم مصري لقمة الفيصلي والحسين

52024792339588828095

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة جديدة في صفقة ضخمة

420243093537619100113

موعد مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية