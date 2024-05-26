العين بطلاً لآسيا للمرة الثانية في تاريخه

الوكيل الإخباري - حصد نادي العين لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، إثر فوزه عليه (5-1) في مباراة الإياب للبطولة القارية.



وأحرز المهاجم المغربي سفيان رحيمي هدفين للفريق الإماراتي الأول والثالث في الدقيقتين (8، و67)، كما وقع زميله المهاجم التوغولي لابا كودجو فودوه على ثنائية أيضا، الرابع والخامس في الوقت الضائع، بينما تكفل المهاجم البارغوياني كاكو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ضربة.



في حين سجل المهاجم البرازيلي يان ماتيوس هدف الفريق الياباني اليتيم عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.



وأكمل الفريق الياباني المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه ويليام بوب، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على "استاد هزاع بن زايد" بنادي العين.



وعوض نادي العين خسارته أمام أمام يوكوهاما مارينوس (1-2) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على استاد "نيسان - Nissan Stadium" بمدينة يوكوهاما.



وحقق نادي العين اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن ظفر به الفريق الإماراتي في نسخة 2003.



على الجانب الآخر، أخفق الفريق اليابان في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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