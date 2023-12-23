الغارديان تكشف قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2023 - أسماء

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، عن قائمة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، الذي اقترب من نهايته، والتي شهدت حضور النجم المصري محمد صلاح.



وتقدم الصحيفة الشهيرة قائمة سنوية لأفضل 100 لاعب في العالم، بناءً على تصويت 218 شخصًا، من بينهم لاعبو كرة قدم سابقون وصحافيون، مثل لاعب المنتخب الألماني وقائد بايرن ميونيخ السابق فيليب لام.



القائمة كاملة



إيرلينغ هالاند في المركز الأول وحضور عربي



وتحصل النجم النرويجي إيرلينع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على المركز الأول، كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، فيما جاء نجم ريال مدريد المتألق جود بيلينغهام في المركز الثاني، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثالث.



وجاء نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح في المرتبة السابعة من الترتيب، متفوقًا على كل من كيفين دي بروين (الثامن)، وفيكتور أوسيمين (التاسع)، رغم حصوله على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في المركز العاشر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المرتبة الـ27.



وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبًا لصحيفة الغارديان هيمنة من فريق مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا والحاصل على الثلاثية، بوجود 5 لاعبين من الفريق السماوي، بالإضافة إلى لاعب الفريق السابق إلكاي غوندوغان، الذي انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي.



ومن اللاعبين العرب، جاء ثنائي المنتخب المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وياسين بونو حارس الهلال السعودي رفقة النجم الجزائري رياض محرز في القائمة، حيث احتل الأول المرتبة الـ47 والثاني في المرتبة الـ58، فيما احتل رياض المركز الـ92.



ترتيب أفضل 20 لاعبًا من صحيفة الغارديان



إيرلينع هالاند - مانشستر سيتي



جود بيلينغهام – ريال مدريد



كيليان مبابي – باريس سان جيرمان



هاري كين – بايرن ميونخ



رودري – مانشستر سيتي



فينيسيوس جونيور – ريال مدريد



محمد صلاح – ليفربول



كيفين دي بروين – مانشستر سيتي



فيكتور أوسيمين – نابولي



ليونيل ميسي – إنتر ميامي



بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي



خفيتشا كفاراتسخيليا – نابولي



لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان



بوكايو ساكا – أرسنال



أنطوان غريزمان – أتلتيكو مدريد



إلكاي غوندوغان – برشلونة



روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة



مارتن أوديغارد – أرسنال



جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي



جمال موسيالا – بايرن ميونخ

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