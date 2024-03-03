الغموض يحاصر بنزيما قبل الكلاسيكو الآسيوي

الوكيل الإخباري - يواصل فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الاستعداد لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وشهد مران السبت غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما عن الحصص التدريبية نظرًا لمعاناته من آلام في الساق.



وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الغموض يحيط بموقف بنزيما من الكلاسيكو وذلك قبل استلام المدير الفني للتقرير الطبي غدا الأحد.



وغاب قلب الهجوم الفرنسي عن مواجهة الهلال الأخيرة التي خسرها العميد بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



كما شهد مران السبت مشاركة الثلاثي جوتا ومدالله العليان وفواز الصقور في المناورة، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة، فيما واصل عمر هوساوي برنامجه التأهيلي.



وسيقام لقاء الإياب بين الاتحاد والهلال في ملعب الجوهرة المشعة يوم الثلاثاء 12 مارس/آذار الجاري.

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