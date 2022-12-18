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الأحد، 18-12-2022 02:05 م

الغيابات تضرب فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم

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الوكيل الإخباري -  شهدت تدريبات المنتخب الفرنسي، غيابات جديدة بسبب الإصابة، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، والتي يستضيفها ملعب “لوسيل”.

وذكرت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، أن تدريبات المنتخب الفرنسي شهدت غياب الثنائي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان وأوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، بسبب معاناتهما من إصابات عضلية.

وأضاف التقرير أن تشواميني لم يتدرب بسبب كدمة فى الورك، بينما يعانى ثيو هيرنانديز من كدمة في الركبة.

وارتفع عدد الغائبين عن تدريبات المنتخب الفرنسي، امس الجمعة، إلى 5 لاعبين، بعد غياب الثلاثي فاران، كوناتى وكينجسلى كومان بسبب معاناتهم من فيروس إنفلونزا الأبل قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي المونديال.

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وتأهل المنتخب الفرنسي لنهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على نظيره المنتخب المغربي في نصف النهائي بثنائية نظيفة.


وتوج المنتخب الفرنسي باللقب الأغلى في تاريخ المنتخبات، خلال نسختي، 1998، و2018، بينما حصد الديوك الميدالية الفضية مرة واحدة، عقب هزيمته في نهائي 2006 أمام منتخب إيطاليا.

 

 

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