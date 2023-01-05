الفاخوري والعوضات يحترفان في العين السعودي

الوكيل الإخباري - تعاقد نادي العين السعودي مع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله الفاخوري واللاعب انس العوضات للاحتراف في صفوف فريقه لكرة القدم لمدة 4 أشهر.



ووقع الفاخوري والعوضات الكترونيا على كشوفات العين السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بانتظار التحاقهما بالفريق.



وقال والد الحارس الفاخوري أن نجله واللاعب العوضات وقعا رسميا على كشوفات نادي العين السعودي.



وتشهد الأيام الحالية اقبالا من لاعبينا على الاحتراف في الدوريات الخليجية والدوري الفلسطيني في ظل غياب المنافسات المحلية.

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