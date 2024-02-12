الفراج عن بيان اتحاد الكرة: هناك فرق بين النقد والإساءة

الوكيل الإخباري - علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على البيان الذي أصدره الاتحد السعودي لكرة القدم، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.



وأصدر اتحاد الكرة بيانا هدَّد من خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لما وصفه بـ"تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة" خلال الفترة الأخيرة.



الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن كشف مراسل قناة "العربية" أن "أحد مسؤولي المنتخب" اتصل به فجرًا في مكالمة طويلة، وطلب منه "الكف عن كشف مزيد من الكواليس حول المنتخب وأزمة المستبعدين، وفتح صفحة جديدة".



وقال الفراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أخيرا.. الناس لها كرامة.. والمسؤولية تقع على إدارة الرياضة في حماية العاملين تحت إدارتها من الإسفاف والشتم والتلفيق".



وتابع: "كل التجاوزات التي تعرض لها اتحاد الكرة والمدرب والإداريين واللاعبين من ألفاظ خارجة واختلاق وافتراء، سببها التفاعل البطيء والردود المتأخرة.. الرياضة تحتاج لإيقاع أسرع أسرع أسرع".



وأضاف: "هناك فرق كبير بين النقد مهما كان حادا وبين الإساءة والتجريح.. الثانية أسهل وعلاجها عند الجهات المعنية".



وشهدت كأس أمم آسيا 2023 أزمة كبرى للمنتخب السعودي، بعدما اتهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني 6 لاعبين بالتمرد، ورفض اللعب للأخضر.



واللاعبون الستة هم: سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، وعلي هزازي، ومحمد مران، وخالد الغنام.



وخضع معظم هؤلاء اللاعبين لجلسات تحقيق أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي للعبة، على أن تُعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.



وحيال هذه الأزمة، كشفت وسائل الإعلام السعودية كواليس ما دار في جلسات التحقيق، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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