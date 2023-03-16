الخميس 16-03-2023
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الخميس، 16-03-2023 02:37 م

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأبطال وموعد القرعة

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الوكيل الإخباري -  أسدل الستار على مباريات الدور السادس عشر للموسم (2022-2023) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهل ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.

والتحق ريال مدريد ونابولي بركب الأندية المتأهلة، وهي: بنفيكا البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ميلان الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيجري سحب قرعة دورين الثمانية والأربعة لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، يوم الجمعة المقبل، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تجري مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

بينما ستجري مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي (9 و10) مايو المقبل، والإياب يومي (16-17) من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 10 يونيو 2023، على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.

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