الفرق المتأهلة لنهائي الملحق الأوروبي ،، روسيا تغيب وأوكرانيا في ورطة !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأقيم الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم "قطر 2022 " وشهد تأهل فرق السويد بفوزها على التشيك، مقدونيا الشمالية بتغلبها الغير متوقع على إيطاليا، البرتغال على حساب تركيا ووليز بتخطي النسما للدور النهائي.بولندا أيضا تأهلت بصورة غير منتظرة، حيث جاء عبورها للدور النهائي بعد إقصاء المنتخب الروسي بسبب المقاطعة المفروضة على الرياضة الروسية إثر الحرب مع أوكرانيا، فيما تأجلت مواجهة الأخيرة مع أسكتلندا وسط شكوك بإمكانية إقامتها مما يضع الاتحادين الأوروبي والدولي في ورطة .وستلتقي في الدور النهائي منتخبات مقدونيا الشمالية مع البرتغال، بولندا مع السويد، فيما تنتظر ويلز الفائز من مواجهة أوكرانيا وأسكتلندا، علما أن الفائز من كل مباراة سيحجز تذكرته للمونديال الأول في الوطن العربي .