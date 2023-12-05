الفيصلي : الشناينة يعاني من كسرين

الوكيل الإخباري - كشف الفيصلي عن طبيعة إصابة نجمه أمين الشناينة ، والذي أصيب ، مساء الاثنين ، خلال مواجهة فريقه امام الشارقة الاماراتي في دوري ابطال اسيا.



وقال الفيصلي : بعد إجراء الفحوصات الطبية والصور التشخيصية للشناينة، تبين أنه يعاني من كسرين في عظمة الساق.



وأشار الفيصلي الى ان الشناينة سيخضع الثلاثاء صباحاً لعملية جراحية، والفترة المتوقعة لغيابه تصل إلى ستة أشهر.



وتعرض الشناينة لإصابة خطيرة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك في الدقيقة 84 عندما تهيأ لتسديد كرة من مسافة بعيدة ليصطدم بلاعب الشارقة ضاري فهد ويسقط أرضا.



وغادر الشناينة أرضية الملعب بسيارة الإسعاف.



ومنح الحكم السوري حنا خطاب اللاعب ضاري فهد بطاقة حمراء مباشرة، بعد الاصطدام مع الشناينة، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، واكتفى بمنح اللاعب بطاقة صفراء.

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