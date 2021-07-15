الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:47 م

الفيصلي في معسكر مغلق تحضيرا للسلط

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
يتواجد نجوم فريق كرة القدم الأول بالنادي الفيصلي، بمعكسر مغلق بأحد فنادق العاصمة عمان، حيث دخلوا في معكسر مغلق مساء يوم أمس الأربعاء، للحفاظ على جاهزية وراحة وتركيز الفريق قبل مواجهة السلط مساء اليوم الخميس.اضافة اعلان


  
وتأتي الخطوة الفيصلاوية نظرا لأهمية المباراة وصعوبة الخصم، إذ يطمح الزعيم بالمحافظة على صدارة ترتيب دوري المحترفين، وعدم خسارة المبارة و الصدارة للرمثا أو السماح بدخول السلط شريكا فيها، خصوصا وأنها المباراة الأخيرة قبل مواجهة الوحدات في الكلاسيكو .

ويتلاقى الفريقان مساء اليوم الخميس على ستاد عمان الدولي في مباراة لحساب الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علما أن الفيصلي بالمركز الأول على سلم الترتيب بـ "20" نقطة وبفارق الأهداف عن الرمثا الوصيف، أما السلط فيحل بالمركز الثالث رفقة الوحدات بـ "17" نقطة لكل منهما .


 




 

 


 

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