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الخميس، 22-06-2023 02:48 م

الفيصلي في مهمة سهلة.. ومغير السرحان يقلق الرمثا

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الوكيل الإخباري - تفتتح غدا الجمعة مباريات الجولة 7 لبطولة درع المئوية بالأردن، حيث ستخوض فرق المقدمة مواجهات تبدو سهلة على الورق.

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ويتصدر الفيصلي برصيد 18 نقطة دون هزيمة، ويطارده الرمثا والوحدات ولكل منهما 13 نقطة.

وتقام البطولة بنظام دوري من مرحلة واحدة، ومن يجمع النقاط الأعلى يتوج رسمياً باللقب، في حين تقام جميع المباريات على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

سحاب × شباب العقبة

يلتقي الفريقان في السادسة مساء الجمعة، حيث يتطلعان للفوز. ويمني سحاب النفس بمواصلة انتصاراته، بعد فوزه الثمين في الجولة الماضية على الجليل 2-1، وتقدمه للمركز السابع بـ7 نقاط.

أما شباب العقبة فيسعى لاستعادة نغمة الفوز بعد تعادل مع شباب الأردن 1-1 ليتراجع للمركز السادس بـ10 نقاط.

 الأهلي × الحسين إربد

يبحث الأهلي عن نتيجة إيجابية أمام الحسين إربد عندما يلتقيان في التاسعة والنصف مساء غد.

ويخطط الأهلي للظفر بفوزه الثاني في البطولة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

ويطمح الحسين إربد في استعادة التوازن بعد خسارته الماضية أمام الفيصلي 1-2 التي بددت طموح المنافسة على اللقب، إذ تراجع للمركز الخامس برصيد 11 نقطة.

معان × الوحدات

يضرب فريق معان موعدا مع الوحدات في السادسة مساء بعد غد السبت، في لقاء لن يخلو من الإثارة.

وتميل الأفضلية الفنية تجاه الوحدات الذي عزز فريقه أخيرا بالثنائي أنس العوضات وخالد عصام.

ويحتل معان المركز العاشر بـ 4 نقاط، لذلك يحتاج لتحسين موقعه.

ويسعى الوحدات لمواصلة انتصاراته بعدما هزم الرمثا 1-0 في الجولة الماضية، إذ رفع رصيده إلى 13 نقطة.


السلط × شباب الأردن

سيحاول السلط تحقيق فوزه الأول، عندما يواجه شباب الأردن في التاسعة والنصف مساء بعد غد السبت.

وكانت إدارة السلط قررت فسخ عقد المدير الفني عدنان عوض، ولم تعين بديله حتى الآن.

ويتذيل السلط ترتيب فرق بطولة الدرع برصيد نقطة واحدة.

ويطمح شباب الأردن صاحب المركز التاسع (5 نقاط) بالعودة إلى واجهة الانتصارات التي غاب عنها في لقاءاته الأخيرة.
 
الفيصلي × الجليل

يخوض الفيصلي المتصدر مواجهة سهلة ضد الجليل في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل.

ويعد الفيصلي المتصدر بالعلامة الكاملة (18 نقطة) المرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه بعد فوزه على منافسيه المباشرين الوحدات والحسين إربد.

من جهته فإن الجليل يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية، في ظل ظروفه الصعبة، وغياب الدعم بصفقات جديدة.

ويحتل الجليل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة حيث خسر 5 مباريات وتعادل في واحدة.
 
مغير السرحان × الرمثا

تختتم لقاءات الجولة بمواجهة بين مغير السرحان والرمثا في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل.

وكان فريق مغير السرحان قد حقق نتائج مميزة في البطولة وبالتالي لن يكون سهل المنال أمام الرمثا.


وفاز مغير السرحان في آخر 3 مواجهات، آخرها على السلط 2-1 فقفز للمركز الرابع برصيد 12 نقطة.

من جهته فإن الرمثا الوصيف (13 نقطة) يدخل هذه المباراة بحذر إذ يرغب في نفض غبار الخسارة الماضية أمام الوحدات، للبقاء في المقدمة.

 

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