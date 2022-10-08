الفيصلي والرمثا في مواجهة قوية .. ولقاء مثير بين السلط والجزيرة

الوكيل الإخباري - تختتم مساء اليوم السبت لقاءات الاسبوع 19 لبطولة دوري المحترفين بكرة القدم، حيث يواجه في الخامسة مساء اليوم السلط ضيفه الجزيرة على ملعبه، فيما تتجه الانظار صوب ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة حيث أحداث القمة المرتقبة والمثيرة بين الفيصلي وضيفه الرمثا. وتبحث الفرق عن الفوز او تجنب الخسارة على أقل تقدير مع بقاء 3 جولات فقط من عمرالمسابقة.



السلط والجزيرة - 5 مساء

يستضيف فريق السلط منافسه الجزيرة في لقاء مهم لكليهما حيث ان الفوز سيكون بمثابة الطموح المشترك للابتعاد عن منطقة الخطر.





وكان فريق السلط قد خسر في الجولة الماضية امام الوحدات بثلاثية دون رد فيما خسر الجزيرة امام معان بهدف وحيد.



وتراجع فريق السلط للمركز العاشر برصيد 17 نقطة ويبحث عن الفوز بهدف التقدم نحو الامام فيما يستقر الجزيرة في المركز قبل الاخير برصيد 14 نقطة ويتقدم بفارق الاهداف فقط عن الصريح.



وتميل الكفة لصالح السلط من الناحية الفنية حيث تعج صفوفه بكوكبة جيدة من اللاعبين أمثال محمد مصطفى واحمد ابو كبير والمحترف المصري احمد شمس الدين. بدوره فان الجزيرة سيظهر بثوب فني جديد بعدما تسلم المهمة السعودي علي القرني، حيث يعتمد الفريق على قدرات خضر الحاج ومهدي علامة ومحمد طنوس في منتصف الملعب ويبرز في خط المقدمة عامر جاموس.



الفيصلي والرمثا -8.30 مساء



يستقبل فريق الفيصلي منافسه الرمثا في لقاء جماهيري ومهم لكلا الفريقين.

ويبحث فريق الفيصلي عن مواصلة انتصاراته والزحف نحو اللقب فيما يمني الرمثا النفس بالخروج متعادلا على اقل تقدير بهدف التقدم لمنطقة اكثر آمانا.



وحقق فريق الفيصلي في الجولة الماضية فوزا مستحقا على الحسين اربد بثلاثية نظيفة جعلته يرفع رصيده الى 43 نقطة فيما بقي الرمثا سادسا برصيد 22 نقطة.

وتميل الكفة لصالح فريق الفيصلي الذي يقدم مستويات ثابتة بفضل حنكة لاعبي خط الوسط وسرعتهم في التحولات الهجومية فيما كان الرمثا قد تعادل في الجولة الماضية مع مغير السرحان بهدف لمثله.



ويبرز من فريق الفيصلي يوسف ابو جلبوش ونزار الرشدان ونور الروابدة ومجدي عطار وأمين الشنانية ومحمد العكش فيما يبرز من الرمثا حمزة الدردور والسنغالي الهادي سالم وعبد الرحمن ابو الكاس ويغيب عن الاخير كوليبالي بسبب الانذارات.

اضافة اعلان

ملاعب