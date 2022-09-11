الفيصلي والوحدات بالصدارة .. ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة 17

الوكيل الإخباري - أختتمت منفسات الجولة 17 من بطولة الدوري الأردني للمحترفين بدون أي تغيير على ترتيب على أصحاب المراكز الثلاثة .

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الفيصلي حافظ على صدارة ترتيب الفرق بعد الفوز الكبير الذي حققه على نادي السلط بنتيجة 5-0 ليرتفع رصيده الى النقطة 40 .

الوحدات عاد لمشاركة الفيصلي صدارة الدوري بعد الفوز الصعب الذي حققه على نادي معان بنتيجة 1-0 ليرتفع رصيده الى النقطة 40 .

نادي الحسين أثبت أنه منافس حقيقي على لقب الدوري هذا الموسم حيث حقق الفوز على شقيقه نادي الرمثا بهدف دون رد ليرتفع رصيده للنقطة 38.

شباب العقبة لم يتأثر مركزه الرابع رغم الخسارة التي تعرض لها أمام شباب الاردن بنتجة 2-0 ليتجمد رصيده عند النقطة 25.



شباب الاردن يقفز للمركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد أن فاز على شباب العقبة بنتيجة 2-0.

سحاب تراجع للمركز السادس بعد سلسة التعادلات التي تعرض لها خلال الجولات السابقة وكان أخرها التعادل السلبي مع مغير السرحان حيث ارتفع رصيده للنقطة 21.

الرمثا خسر ديربي الشمال أمام شقيقه نادي الحسين واستقر بالمركز السابع بفارق الاهداف عن نادي سحاب.



السلط يتراجع للمركز الثامن بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها من متصدر الدوري النادي الفيصلي بنتيجة 0-5 ليتجمدرصيده عند النقطة17.



مغير السرحان حل بالمركز التاسع بعد التعادل مع سحاب ليرتفع رصيده للنقطة 17 .



الجزيرة يفوز على متذيل الترتيب ويتقدم خطوة صغيرة نحو المناطق الاقل خطراً بعد أن رفع رصيده للنقطة 14 .

نادي معان يدخل مناطق الهبوط ويصبح مهدد بعد الخسارة بهدف أمام نادي الوحدات حيث تجمد رصيده عند النقطة 13.



نادي الصريح يخسر من الجزيرة بنتيجة 0-1 ويصبح الاقرب لتوديع دوري المحترفين بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 11 ويحتل المركز الاخير على سلم ترتيب فرق الدوري الاردني للمحترفين.

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