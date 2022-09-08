الفيصلي والوحدات يواجهان السلط ومعان بدوري المحترفين غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات مع فريقي السلط ومعان، يوم غد الجمعة، في مباراتين مهمتين ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.



ويواجه الفيصلي نظيره السلط عند السابعة مساء على ستاد عمان، قبل أن يحل الوحدات ضيفا على معان عند التاسعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.

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وتختتم يوم السبت المقبل، مباريات الأسبوع السابع عشر بلقاء شباب الأردن مع شباب العقبة عند السابعة مساء على ستاد عمان، فيما يواجه الصريح نظيره الجزيرة عند التاسعة والنصف على ستاد الحسن بإربد.



يشار إلى أن مباريات الأسبوع تفتتح اليوم بلقاء مغير السرحان مع سحاب عند السابعة مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلتقي الرمثا مع الحسين عند التاسعة والنصف على ستاد الحسن.



ويتشارك الفيصلي والوحدات صدارة ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، والحسين ثالثا بـ 35، شباب العقبة 25، الرمثا 21، سحاب 20، شباب الأردن 19، السلط 17، مغير السرحان 16، معان 13، الجزيرة والصريح 11.

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