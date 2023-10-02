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الإثنين، 02-10-2023 11:34 ص

الفيصلي يبحث عن فوزه الأول بدوري أبطال آسيا اليوم

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الوكيل الإخباري - يخوض فريق الفيصلي مواجهة هامة الإثنين، حينما يلتقي الشارقة الإماراتي على أرضية استاد مدينة الشارقة.

وتأتي المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

واستهل الفيصلي مشواره في البطولة بخسارة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 0-1، فيما تعادل الشارقة مع مضيفه السد القطري بدون أهداف.

ويتصدر ناساف الأوزبكي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط يليه السد القطري والشارقة بنقطة لكل منهما، وأخيراً الفيصلي بلا نقاط.

أكد وسيم المعلى، المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الفيصلي، أن الفريق يسعى جاهدًا لتعويض الخسارة التي مني بها أمام ناساف الأوزبكي في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، قال المعلى: "الجمهور الفيصلي هو الأهم بالنسبة لنا، ونشكرهم على استقبالهم للفريق في المطار بهدف رفع معنويات اللاعبين".

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