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السبت، 30-09-2023 05:11 م

الفيصلي يبدأ تدريباته في الشارقة

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الوكيل الإخباري- بدأ فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، تدريباته في مدينة الشارقة الإماراتية، استعدادا لملاقاة نظيره نادي الشارقة يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.اضافة اعلان


ووصل فريق الفيصلي إلى الشارقة صباح يوم أمس، قبل أن يخوض مساء تدريبه الأول بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري، بمشاركة جميع اللاعبين.

ويخوض الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا، تدريبه الأخير يوم غد الأحد، استعدادا لمباراة الشارقة التي تجري عند الساعة السابعة مساء الاثنين.


وكان الفيصلي خسر أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا، أمام فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة 0-1، بانتظار التعويض في مباراة الشارقة.


ويلعب الفيصلي في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه فرق السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

 




 

 


 

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