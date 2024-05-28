الفيصلي يترقب الوحدات بكأس الأردن بحثا عن الآسيوية

الوكيل الإخباري - ينتظر فريق الفيصلي "وصيف دوري المحترفين"، معرفة مصير مشاركته في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، بعدما حجز فريق الحسين إربد " بطل الدوري" مقعده المباشر في البطولة الآسيوية، كما تملك الأندية الأردنية أيضا نصف مقعد إضافي في البطولة ذاتها، سيكون من نصيب بطل بطولة كأس الأردن أو وصيف الدوري، إذا نال لقبي الدوري والكأس فريق الحسين، أما في حال ظفر فريق الوحدات بلقب البطولة، فإنه سيمثل الأردن ويخرج الفيصلي من المنافسة.



ورغم وجود فرصة لفرق السلط وسحاب والرمثا وشباب الأردن، للفوز بلقب بطولة كأس الأردن، لكنها لا تملك فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية بسبب عدم حصولها على الرخصة الآسيوية، فيما حصلت فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد على الرخصة بعد استكمال متطلبات الاتحاد الآسيوي.



وكان فريق الفيصلي، شارك في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، فيما مثل الوحدات الأردن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وخرجا من منافسات الدور الأول.



وتعد مشاركة فريق الحسين إربد الثانية في البطولات الآسيوية، بعدما شارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة العام 2005، وخرج من الدور ربع النهائي، عقب موسم مميز نال فيه المركز الثاني في بطولات الدوري الممتاز وكأس الكؤوس ودرع الاتحاد، ولعب "الأصفر" في البطولة 6 مباريات فاز في 3 منها وخسر مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.



وأعلن رئيس نادي الحسين عامر أبو عبيد، عقب تتويج فريقه باللقب السبت الماضي، عن حرص إدارة النادي على توفير كامل متطلبات المشاركة المميزة والناجحة للفريق، مبينا أن إنجاز المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا الأخيرة ونيله المركز الثاني، يفرض على الأندية الأردنية ترك بصمات إيجابية وتقديم مستويات فنية رائعة في البطولة الآسيوية أيضا.



ويشارك في دوري أبطال آسيا 32 فريقا، وسيكون لها جوائز مالية ومزايا، فيما أجرى الاتحاد الآسيوي تعديلا على بطولات الموسم المقبل، من خلال إقامة 3 بطولات للأندية، وستحمل البطولة الأولى الأهمية، كونها تضم أفضل 24 ناديا، اسم "دوري أبطال آسيا للنخبة"، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديا ستحمل اسم "دوري أبطال آسيا"، وأطلق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديا.



وتم تصنيف الاتحادات الأعضاء بناءً على نتائج مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، دوري الأبطال وكأس الاتحاد، على مدى السنوات الأربع الماضية، قبل أن يتم الإعلان عن الأندية، بحسب الغد.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت الماضي، عن رزنامة البطولة، حيث تبدأ المنافسات من خلال دور المجموعات، الذي ينطلق يوم الخامس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن تنتهي منافسات هذا الدور في السابع عشر من شهر شباط (فبراير) المقبل.



وتقام مباريات الدور ثمن النهائي، أول أدوار خروج المغلوب بنظام الذهاب والإياب، يومي الثاني والثالث من شهر آذار(مارس) المقبل، لمباريات مرحلة الذهاب، والتاسع والعاشر من الشهر نفسه لمباريات الإياب.



أما منافسات بقية أدوار خروج المغلوب، من ربع النهائي إلى النهائي، فستدور في شكل مواجهة واحدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من الرابع والعشرين ولغاية الثلاثين من شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثالث من شهر أيار (مايو) العام 2025.

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