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الثلاثاء، 19-04-2022 06:25 م

الفيصلي يتعادل سلبيا مع سحاب بختام الجولة الثانية من دوري المحترفين - صور

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير : نادر ابو حية
فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الفيصلي وسحاب، والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين .اضافة اعلان






وكانت المباراة تكتيكية بصورة كبيرة بين المدربين الوطنيين جمال محمود ومحمود الحديد، ورغم تنوع الأوراق الهجومية بالفريقين إلا أن الفرص الحقيقية للتسجيل غابت بصورة واضحة عن أغلب فترات اللقاء.



وبهذا التعادل رفع الفيصلي رصيده للنقطة الرابعة بصدارة الترتيب رفقة الحسين إربد وشباب العقبة، بعد أن فاز بالجولة الإفتتاحية على الرمثا بهدف نظيف، أما سحاب فقد صعد للمركز السابع بنقطتين، حيث شهدت الجولة الأولى تعادله مع مغير السرحان بهدفين لمثلهما .



وشهدت الجولة فوز الرمثا على الصريح بنتيجة 4/2، تعادل معان مع الحسين إربد بدون أهداف، خسارة الجزيرة من شباب الأردن بنتيجة 3/2، وتعادل شباب العقبة مع السلط، فيما تم تأجيل مباراة الوحدات ومغير السرحان بسبب مشاركة الأول بدوري أبطال اسيا .









 




 

 


 

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