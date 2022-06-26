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الأحد، 26-06-2022 06:27 م

الفيصلي يتغلب على الوحدات ويحلق بصدارة الدوري - صور

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير : نادر أبو حية
حسم الفيصلي كلاسيكو الكرة الأردنية بالفوز على ضيفه الوحدات بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثامنة من دوري المحترفين .اضافة اعلان




سجل هدف الفيصلي لاعبه العماني حاتم الروشدي بالدقيقة السابعة من عمر المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور جماهيري كبير .

وبهذا الفوز انفرد الفيصلي بصدارة أندية المحترفين بـ 18 نقطة بفارق نقطتين عن الحسين الوصيف، بينما بقي الوحدات رابعا بـ 11 نقطة، علما أنه يمتلك مبارتين مؤجلتين مع شباب العقبة ومغير السرحان .



 
 
وفي بقية المباريات التي أقيمت السبت لحساب الجولة ذاتها تغلب مغير السرحان على بنتيجة 3/1ـ وتعادل السلط مع الصريح بهدفين لمثلهما .

 

 

وكانت الجولة قد شهدت تعادل الجزيرة مع الحسين إربد بهدفين لمثلهما، وتعادل سحاب مع شباب العقبة بهدف لمثله، وخسارة الرمثا من شباب الأردن بثلاثية نظيفة .  

 




 

 


 

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