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الإثنين، 06-11-2023 11:11 م

الفيصلي يثأر لهزيمته أمام السد ويحرز انتصاره الأول في أبطال آسيا

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الوكيل الإخباري - تغلب الفيصلي على السد القطري، مساء الاثنين، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وانتهى اللقاء بفوز النسر الأزرق بهدفين نظيفين، سجلهما كل من حاتم الروشدي (د 56) وعارف الحاج (د86).

ودخل العُماني حاتم الروشدي تاريخ الفيصلي من أوسع الأبواب، بعدما أحرز هدف السبق لفريقه أمام السد بعدما تسلم كرة على طبق من ذهب من زميله رزق بني هاني، ليهز شباك برشم المشعل.

ويعتبر الهدف هو الأول للفيصلي في دوري أبطال آسيا على الإطلاق في أول مشاركة للفريق في البطولة.

كما يعتبر الفوز اليوم الأول للنسور في البطولة، بعد أن خاض 3 مباريات قبل مواجهة الليلة، وخسرها جميعها دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

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