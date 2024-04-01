الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بمحيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات الاحتلال

مرصد أكيد: 58 إشاعة في آذار 12 منها خارجية المصدر

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

الصفدي يتوقع أن تكون جلسة النواب اليوم الأخيرة بالدورة الحالية

جمعية الفنادق تدعو لمخاطبة الدول لرفع اسم الأردن من المناطق الخطرة

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 32845

السير: تدهور مركبة يسبب ازدحام على طريق المطار

لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

الإثنين، 01-04-2024 02:44 م

الفيصلي يحسم كلاسيكو الأردن بفوزه على الوحدات

42024104033258498734


الوكيل الإخباري - حسم فريق الفيصلي كلاسيكو الأردن بفوزه على غريمه الوحدات بهدفين نظيفين في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين لكرة القدم والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

وسجل الفيصلي هدف التقدم عن طريق رزق بني هاني عند الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وعزز الفيصلي الهدف الثاني عند الدقيقة 74 سجله مدافع الوحدات أبو الجزر عن طريق الخطأ. 

ورفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 36 ليطارد الحسين إربد المتصدر بـ43 نقطة، ويتجمد رصيد الوحدات عند 31 نقطة. 

اضافة اعلان


ومثل فريق الوحدات في التشكيلة الأساسية في كلاسيكو الأردن عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى، ومحسن الرجبة وأبو الجزر وفراس شلباية وخالد كرلادغلي وكريست، ومحمود شوكت وصالح راتب ومهند أبو طه ومحمد أبو زريق "شرارة" وهنري.


ومثل فريق الفيصلي كل من نور بني عطية في حراسة المرمى، وسالم العجالين واحسان حداد وبراء مرعي، وحسام أبو الدهب وخالد زكريا، وعارف الحاج وحاتم الروشدي، وزرق بني هاني، وبكر كلبونة.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420241131934226071047

أتلتيكو مدريد يواجه فياريال بالدوري الإسباني

420241125211618209768

رودريجو يقود الريال لإسقاط بيلباو

42024112458811141193 (1)

محمد صلاح يزيد حسرة جمهور ليفربول

420241124224634620412

ميدالية ذهبية جديدة للأردني أبو السعود

4202410241603196948

برسالة مشفرة.. كانسيلو يرد على اهتمام الأندية السعودية

3202431235936904109577

بعشرة لاعبين.. باريس يقهر مارسيليا بشفرة برتغالية

أخبار متعلقة
3202458377725672010

أوساسونا يعود للانتصارات من بوابة ألافيس

3202458936451511531

السلط يتعاقد مع عبد العال والفلسطيني صوافطة

32024414512232615158

التشكيل المتوقع لموقعة العين والنصر

320244101555940709872

رئيس نادي فيوتشر يتوعد لاعب الزمالك ويعلن مقاضاته

32024495541658945667

لانس يوقف انتفاضة ليون بالثلاثة

32024493135295773754

رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم