الفيصلي يحسم كلاسيكو الأردن بفوزه على الوحدات

الوكيل الإخباري - حسم فريق الفيصلي كلاسيكو الأردن بفوزه على غريمه الوحدات بهدفين نظيفين في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين لكرة القدم والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي.



وسجل الفيصلي هدف التقدم عن طريق رزق بني هاني عند الدقيقة السادسة من الشوط الأول، وعزز الفيصلي الهدف الثاني عند الدقيقة 74 سجله مدافع الوحدات أبو الجزر عن طريق الخطأ.



ورفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 36 ليطارد الحسين إربد المتصدر بـ43 نقطة، ويتجمد رصيد الوحدات عند 31 نقطة.

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ومثل فريق الوحدات في التشكيلة الأساسية في كلاسيكو الأردن عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى، ومحسن الرجبة وأبو الجزر وفراس شلباية وخالد كرلادغلي وكريست، ومحمود شوكت وصالح راتب ومهند أبو طه ومحمد أبو زريق "شرارة" وهنري.



ومثل فريق الفيصلي كل من نور بني عطية في حراسة المرمى، وسالم العجالين واحسان حداد وبراء مرعي، وحسام أبو الدهب وخالد زكريا، وعارف الحاج وحاتم الروشدي، وزرق بني هاني، وبكر كلبونة.

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