الفيصلي يستقدم مدربا برازيليا للياقة البدنية

الوكيل الإخباري - قرر النادي الفيصلي تعيين المدرب البرازيلي رودريغو مدربا للياقة البدنية لفريق كرة القدم.



جاء ذلك خلال جلسة إدارة النادي التي عقدت، الأحد، برئاسة نضال الحديد.



وقال الفيصلي، في خبر صحفي، إن الإدارة وافقت على تعيين ليث عجاج سكرتيراً تنفيذياً للنادي.



وأضاف النادي، أن المجلس استمع خلال الجلسة لشرح توضيحي مقدم من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الكابتن جمال أبو عابد حول الخطط والبرامج المعدة للموسم المقبل وتم الموافقة عليها.

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