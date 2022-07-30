الفيصلي يسعى لتضييق الخناق على الوحدات

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب من دوري المحترفين عندما يحل شباب العقبة ضيفا على الفيصلي، في مباراة يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة السادسة مساءا .







ويسعى الفيصلي للعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل بختام مرحلة الذهاب مع معان بنتيجة 3/3، خصوصا وأن ذلك التعثر أفقده الصدارة لمصلحة الوحدات، وهو الأمر الذي يحتم عليه تحقيق الفوز لملاحقة الفريق الأخضر .





بدوره يبحث العقبة عن تجاوز خسارتي الماضيتين بعد السقوط أمام الحسين إربد والوحدات تواليا، علما أن الفريق خسر في 3 مباريات فقط وكانت خسارته الثالثة أمام الفيصلي ذهابا بهدفين دون رد .





ويحل الفيصلي بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدات، فيما يأتي العقبة بالمركز السابع بـ 14 نقطة .





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المصدر : ملاعب