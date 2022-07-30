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السبت، 30-07-2022 04:08 م

الفيصلي يسعى لتضييق الخناق على الوحدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب من دوري المحترفين عندما يحل شباب العقبة ضيفا على الفيصلي، في مباراة يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة السادسة مساءا .


 
ويسعى الفيصلي للعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل بختام مرحلة الذهاب مع معان بنتيجة 3/3، خصوصا وأن ذلك التعثر أفقده الصدارة لمصلحة الوحدات، وهو الأمر الذي يحتم عليه تحقيق الفوز لملاحقة الفريق الأخضر .


بدوره يبحث العقبة عن تجاوز خسارتي الماضيتين بعد السقوط أمام الحسين إربد والوحدات تواليا، علما أن الفريق خسر في 3 مباريات فقط وكانت خسارته الثالثة أمام الفيصلي ذهابا بهدفين دون رد .


ويحل الفيصلي بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدات، فيما يأتي العقبة بالمركز السابع بـ 14 نقطة .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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