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الثلاثاء، 04-07-2023 02:33 م

الفيصلي يسعى لرقم قياسي في الدرع

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الوكيل الإخباري -  يسعى فريق الفيصلي لتحقيق رقم قياسي جديد في بطولة الدرع لكرة القدم من خلال البحث عن تحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة.

ونجح الفيصلي حتى الآن في تحقيق 8 انتصارات متتالية وتبقى له 3 مباريات يسعى للفوز بها من أجل الظفر باللقب من دون خسارة في جميع مبارياته بالبطولة البالغة 11 مباراة.

وبات الفيصلي قريبا من حسم القب درع المئوية بعد فوزه الأخير على الرمثا بنتيجة 3-1 رافعا رصيده إلى 24 نقطة.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، يليه الوحدات 17، الرمثا 16، مغير السرحان 15، الحسين 13، شباب العقبة 12، سحاب وشباب الأردن 8، الأهلي 7، معان 6، السلط 4، والجليل أخيرا بنقطتين.

وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال البطولة.

وأطلق الاتحاد الأردني، لقب "درع المئوية" على النسخة 36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

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