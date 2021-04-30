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الجمعة، 30-04-2021 12:46 ص

الفيصلي يصعد لصدارة دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
حقق الفيصلي فوزا ثمينا على معان بنتيجة (3/1)، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد عمان الدولي مساء الخميس.
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وافتتح الفيصلي التسجيل بهدفين بالشوط الأول، فكانت البداية عن طريق هدافه محمد العكش بالدقيقة "13"، فيما ضاعف ورد البري النتيجة بالدقيقة "19" .

بعد الهدف الثاني اندفع معان وتحرر من مناطقه الدفاعية مقلصا الفارق بالدقيقة "56" وذلك عن طريق لاعب الفيصلي أنس جبارات الذي حول كرة عرضية في شباك فريقه.

وحسم ظهير الفيصلي إبراهيم دلدوم الفوز للفيصلي بعد ركلة مباشرة لعدي زهران، حولها محمد أبو زريق لدلدوم أمام المرمى، ليودعها بالشباك بالدقيقة "94" من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز صعد الفيصلي لصدارة الترتيب بـ "7" نقاط، وهو الرصيد ذاته لأندية شباب الأردن والسلط، فيما بقي معان بالمركز الرابع رفقة الجزيرة والرمثا بــ "4" نقاط لكل منهم .

 




 

 


 

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