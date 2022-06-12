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الأحد، 12-06-2022 01:08 م

الفيصلي يصعد من التحضيرات للكلاسيكو ويتعادل مع سحاب وديا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
صعد الفيصلي من تحضيراته لإستئناف منافسات دوري المحترفين، وفي مقدمتها مباراة الكلاسيكو أمام الوحدات بالجولة القادمة من البطولة.


 

وخاض الفريق الأزرق مباراة ودية مساء الخميس، وجمعته بفريق سحاب على ملعب الكرامة وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وينتظر المدرب الوطني جمال أبو عابد التحاق لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالفريق، وذلك بعد انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي للفريق ومشاركتهم بودية سحاب .


ويلتقي فريقا الفيصلي والوحدات يوم الـ 25 من الشهر الجاري، في قمة مبارايات الجولة الثامنة من البطولة والتي ستقام على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .

ويحل الفيصلي بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن الحسين إربد المتصدر، وبفارق 5 نقاط عن الوحدات الثالث، والذي يمتلك 3 مباريات مؤجلة مع مغير السرحان، السلط وشباب العقبة .

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المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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