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الثلاثاء، 18-10-2022 02:03 م

الفيصلي يطالب لاعبيه بطي صفحة وداع الكأس

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الوكيل الإخباري - لتقى رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الفيصلي، امس الاثنين، بالجهازين الفني والإداري لفريق كرة القدم.

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة جهاد قطيشات، على ثقته والهيئة الإدارية بالجميع وقدرتهم على تحقيق الانتصار.

وكان فريق الفيصلي قد ودع بطولة كأس الأردن من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الوحدات بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وقال قطيشات مخاطبا اللاعبين وفقا للمركز الإعلامي للفيصلي "نثق بكم فيما تبقى من مباريات في مشوار الفريق ببطولة الدوري، وعليكم عدم الالتفات إلى الخلف وتناسي مباراة الكأس والتركيز على اقتناص لقب دوري المحترفين" . 

وأكد لاعبو الفريق وجهازهم الفني أنهم لن يدخروا جهدا في سبيل الدفاع عن راية الفيصلي، واعتلاء منصة التتويج نهاية الدوري، وفقا للمركز الإعلامي.

ويتصدر فريق الفيصلي ترتيب دوري المحترفين برصيد 44 نقطة، ويستعد لمواجهة مغير السرحان في الجولة 20.

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