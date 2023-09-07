الفيصلي يعترض رسميا على موعد مباراته أمام الحسين بالدوري

الوكيل الإخباري - خاطب النادي الفيصلي اتحاد كرة القدم رسميا، للاحتجاج على إعادة برمجة موعد مباراة فريقه أمام فريق الحسين اربد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي قررت دائرة المسابقات باتحاد الكرة إقامتها، يوم الثامن عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على ستاد عمان الدولي، وقبل مباراة الوحدات والحسين ضمن منافسات الأسبوع الخامس، والتي حددتها دائرة المسابقات يوم السادس عشر من الشهر نفسه، على ملعب الحسن بإربد



وأكد أمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات، أن إدارة النادي برئاسة المهندس نضال الحديد، أرسلت كتابا رسميا لاتحاد الكرة، مطالبة بضرورة الالتزام بمواعيد القرعة التي تم سحبها خلال شهر رمضان المبارك الماضي، ووفقا لقرعة الدوري، فقد وضعت مباراة الوحدات والحسين في الجولة الخامسة، فيما وضعت القرعة مباراة الفيصلي مع الحسين بالجولة العاشرة، وبين حياصات، أنه يجب احترام مبدأ العدالة بين الأندية جمعيا.



وأضاف، أن إدارة النادي الفيصلي على مسافة واحدة من الأندية كافة، وتحرص على علاقات مميزة معها لخدمة الكرة الأردنية، وتقدر جهود اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، مطالبا دائرة المسابقات بالالتزام بمواعيد إقامة مباريات جولات الأسابيع حسب القرعة الرسمية.

اضافة اعلان



وقال حياصات: "إن النادي ينتظر الرد الرسمي من اتحاد الكرة، والذي يأمل بأن يكون إيجابيا وحسب الأصول بإعادة ترتيب مباراتي الحسين مع الوحدات والفيصلي كما كانت سابقا".



وكشف مصدر موثوق، أن اتحاد الكرة أصدر جدول الأسابيع المتبقية من دوري المحترفين من دون علم لجنة المسابقات باتحاد الكرة.



وكانت دائرة المسابقات، أصدرت أول من أمس، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري، وراعت فيها مشاركة الفيصلي في دوري أبطال اسيا، تم تأجيل مباراة الفريق مع الحسين ضمن منافسات الأسبوع العاشر، ومباراة " الأزرق" مع فريق شباب العقبة ضمن منافسات الأسبوع الخامس، لتقام يوم السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



كما قامت دائرة المسابقات، بتأجيل مباراتي الوحدات مع الحسين ضمن منافسات الأسبوع الخامس، ومع فريق سحاب ضمن الأسبوع التاسع لتقام يوم الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



ناساف الاوزبكي يصل 15 من الشهر الحالي

إلى ذلك، تصل بعثة فريق ناساف الأوزبكي إلى عمان يوم الخامس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، تحضيرا لمواجهة فريق الفيصلي، عند الساعة السابعة من مساء يوم الثامن عشر من الشهر نفسه، في مستهل مشوار الفريقين بمباريات المجوعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وتضم المجموعة أيضا كلا من: السد القطري والشارقة الإماراتي.

وأنجزت إدارة الفيصلي الترتيبات الإدارية، لإقامة المباراة الأولى في المشاركة التاريخية للفيصلي في البطولة، وخاطبت إدارة النادي اتحاد الكرة للإشراف على عملية بيع التذاكر، بعدما حددت أسعار التذاكر بعشرين دينارا للدرجة الخاصة وأربعة دنانير للدرجة الثانية وستة دنانير للدرجة الأولى.

وقدرت إدارة النادي كثيرا، حملة دعم الفيصلي التي أطلقها عدد من جماهير النادي، ونجحت في توفير مبلغ مالي جيد، ساهم في سداد عدد من الالتزامات المطلوبة.



ويواصل فريق الفيصلي تدريباته اليومية، بقيادة المدير الفني التونسي غازي الغرايري، بغياب خماسي المنتخب الوطني محمد العمواسي، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، وحسان حداد، إضافة إلى ثلاثي المنتخب الأولمبي عارف الحاج، امين الشناينة، ورزق بني هاني.



وعمل الغرايري خلال الأيام الماضية، على معالجة الأخطاء الفنية التي رصدها خلال المباراة الودية مع فريق معان، وحرص على إشرك اللاعبين كافة، الموجودين في الفريق حاليا.



ويبحث الجهاز الفني، عن تحقيق الفائدة الفنية الكاملة من خلال المباراة الودية المقررة مع فريق الرمثا، يوم الحادي عشر من الشهر الحالي، وسط متابعة من محبي وجماهير الفريق الذين يحرصون على متابعة التدريبات ورفع معنويات اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المشاركة في دوري أبطال آسيا، ومنافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة