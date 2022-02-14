الفيصلي يعلن تعيين معدا نفسيا للفريق

الوكيل الإخباري -ملاعب - أنس عشا

أعلن النادي الفيصلي بشكل رسمي تعيين الدكتور ‏عمر الخوالدة معداً نفسياً للفريق الأول لكرة القدم .







وحسب الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي، فإن التعيين جاء بقرار للهيئة الإدارية المؤقتة والتي يترأسها معالي المهندس نضال الحديد.





وتعد الخطوة مهمة في ظل التطور الكبير في رياضة كرة القدم، مما يستوجب التحضير النفسي والذهني الجيد للاعبين قبل جميع المباريات.



ويسعى الفيصلي بالموسم الجديد لاستعادة لقب دوري المحترفين، كما أنه سيدافع عن لقبه في كأس الأردن، بالإضافة لمنافسته على كأس السوبر، بطولة القدس والكرامة ودرع الاتحاد الأردني لكرة القدم.

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المصدر : ملاعب