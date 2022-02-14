الفيصلي يعلن عن موعد اختبارات المواهب الكروية الصاعدة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشافي خبر سعيد لعشاق النادي الفيصلي من فئات الشباب الراغبة بتمثيله، أعلن الأزرق عن مواعيد لاختبارات المواهب واختيار الوجوه القادرة على الانضمام لفرق الفئات العمرية .وسيكون يوم غد الثلاثاء الموعد المنتظر للاختبارات التي ستقام على ملعب النادي بمنطقة غمدان لمواليد عام 2008 ومواليد 2009 يوم الخميس المقبل.وستقام اختبارات حراس المرمى من مواليد 2004ولغاية مواليد 2014، علما ، علما أن جميع الاختبارات ستنطلق عند الساعة العاشرة صباحا.ويعد الفيصلي من أميز الأندية على الصعيد المحلي من ناحية تقديم المواهب الشابة وشهدت الفترة الماضية بروز العديد من الأسماء التي تخرجت من مدرسته الكروية أمثال عمر هاني، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، خالد زكريا، عبدالله عوض، أمين الشناينة والقائمة تطول.