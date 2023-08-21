الفيصلي يعلن هوية ممثليه في أبطال آسيا

الوكيل الإخباري - أعلن الفيصلي الأردني، اليوم الاثنين، عن هوية ممثليه في قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي ستسحب الخميس المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وسيمثل الفيصلي في القرعة كل من المدير الإداري للفريق، نضال العساف، والمنسق الإعلامي، راضي الزواهرة، حيث سيغادران إلى كوالالمبور فجر بعد غد الأربعاء.



ويشارك الفيصلي في دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، بصفته بطل الدوري الأردني.



يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن، عبر موقعه الإلكتروني، أن الفيصلي سيكون في التصنيف الثالث من القرعة.



وجاء تصنيف الفرق المشاركة من منطقة غرب آسيا على النحو التالي:



- المستوى الأول: الاتحاد (السعودية)، بيرسيبوليس (إيران)، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية).



- المستوى الثاني: سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي مازاندران (إيران).



- المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).



- المستوى الرابع: العين (الإمارات)، النصر (السعودية) أو شباب الأهلي (الإمارات)، تراكتور (إيران) أو الشارقة (الإمارات)، العربي (قطر) أو إيه جي إم كي (أوزبكستان)، الوكرة (قطر) أو نافباهور (أوزبكستان).

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