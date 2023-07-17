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الإثنين، 17-07-2023 04:25 م

الفيصلي يعير البشابشة.. وسحاب يعقد 3 صفقات

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس إدارة الفيصلي، برئاسة المهندس نضال الحديد، الأحد، على إعارة اللاعب سيف البشابشة إلى السلط لمدة موسم واحد.

وكان المهاجم البشابشة قد شارك في عدد من مباريات الفيصلي، ضمن بطولة درع المئوية، وقدم مستويات مميزة ساهمت في إحراز اللقب. 

وكانت إدارة الفيصلي قد وافقت، قبل أيام، على إعارة مهاجم الفريق عبد الله خالد عوض إلى السلط أيضا.

وتأتي الإعارات التزاما بالقائمة المحددة لكل فريق من قبل الاتحاد الأردني، والتي تسمح لكل فريق بقيد 25 لاعبا فقط، بالإضافة ل3 من العناصر الشابة.

ومن جانبه، أبرم نادي سحاب مساء اليوم 3 صفقات، حيث ضم كلا من بسام دلدوم وسلطان الشياب ومحمد أبو عرقوب.

وكان سحاب قد عانى في بطولة درع المئوية، من نواقص واضحة في بعض المراكز، وهو ما دفع المدير الفني أمجد ابو طعيمة للمطالبة بضرورة تعزيز صفوف الفريق.

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