الفيصلي يعين نمر مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية

الوكيل الإخباري - قرر النادي الفيصلي، تعيين خالد نمر مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي خلال الفترة المقبلة.



وأعلن النادي الفيصلي رسميا أن مجلس الإدارة برئاسة نضال الحديد، اتخذ قرارا بتعيين المدرب نمر في هذا المنصب، للاستفادة من قدراته في الارتقاء باللاعبين الواعدين بحثا عن نتائج جيدة في مختلف البطولات، إلى جانب رفد الفريق الأول بالنجوم والمواهب.

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وكشف الفيصلي كذلك عن مفاوضات يجريها حاليا مع اللاعب رزق بني هاني، للتعاقد معه استعدادا للموسم الكروي المقبل.



ويلعب بني هاني في صفوف المنتخب الأولمبي، علما أنه ليس مرتبطا مع أي ناد في الوقت الحالي، ما جعله مطمعا لعدة أندية محلية.



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