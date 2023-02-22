الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

جلسة تعريفية في الكرك عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش

وزير شؤون التنمية البريطاني يبدأ زيارة للأردن ويعلن أدوات جديدة لدعم المملكة

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال كانون الثاني الماضي 17%

الأربعاء، 22-02-2023 03:13 م

الفيصلي يعين نمر مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية

2202322142424461023292 (1)


الوكيل الإخباري -  قرر النادي الفيصلي، تعيين خالد نمر مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الفيصلي رسميا أن مجلس الإدارة برئاسة نضال الحديد، اتخذ قرارا بتعيين المدرب نمر في هذا المنصب، للاستفادة من قدراته في الارتقاء باللاعبين الواعدين بحثا عن نتائج جيدة في مختلف البطولات، إلى جانب رفد الفريق الأول بالنجوم والمواهب.

اضافة اعلان


وكشف الفيصلي كذلك عن مفاوضات يجريها حاليا مع اللاعب رزق بني هاني، للتعاقد معه استعدادا للموسم الكروي المقبل.

ويلعب بني هاني في صفوف المنتخب الأولمبي، علما أنه ليس مرتبطا مع أي ناد في الوقت الحالي، ما جعله مطمعا لعدة أندية محلية.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220232216938939232341 (1)

بعد هفوته القاتلة أمام صلاح.. كورتوا يكشف سر عودة الريال أمام ليفربول

220232216245539418408

3 غيابات عن قائمة برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

2202322133959218573990

رونالدو يجبر لاعبي النصر السعودي على اتباع نظامه الخاص!

220232214221521277936 (1)

منتخب السلة يبدأ تدريباته في الهند استعدادا لإنجاز عالمي

2202322141639590689312

مهمة محفوفة بالمخاطر.. جولة يوم التأسيس تختبر رونالدو والنصر

220232211259931185066

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
120232591046870345974

رسميا.. الزمالك يقيل مدربه فيريرا ويكشف هوية الطاقم البديل

12023259420698211316 (1)

ميسي يحسم موقفه من اللعب في السعودية وأمريكا

120232595411546614550

تقرير طبي يحسم موقف ثنائي النصر من موقعة الاتحاد

1202325102911257643018

ليفربول يحدد موعد حسم صفقة أمرابط

1202324154642206535588 (1)

تفاصيل عرض النصر السعودي لمودريتش

120232415734755362280

مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)