الفيصلي يكشف مصير المدير الفني أحمد هايل مع الفريق الأول

الوكيل الاخباري-

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كشف أمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات عن مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها النادي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى كشف مصير المدير الفني أحمد هايل وعدد من اللاعبين، لافتا إل أن الإدارة تنظر عودة هايل من موسم الحج لتجديد عقده حيث تمت الموافقة المبدئية على التجديد.أوضح حياصات، أن طموحات النادي كانت أعلى بكثير من النتائج الحالية، قائلاً: "كان طموحنا المشاركة بقوة في دوري أبطال آسيا ووضع بصمة مميزة، ولكن الحظ لم يكن حليفنا مشيرا الى أن تغييرات الجهاز الفني المتكررة أثرت سلباً على أدائنا. في الدوري".وتابع: "كانت المنافسة شرسة حتى آخر مباراة، ونبارك لنادي الحسين على فوزه بالدوري الأول في تاريخه، لكن هذا لم يكن طموحنا. شاركنا في كأس الأردن ولكن الظروف لم تكن في صالحنا، خاصة في المباراة التي شهدت إلغاء ركلة جزاء صدها حارسنا".وأشار إلى أن الإدارة تمسكت في المدير الفني جمال أبو عابد وتم التعاقد مع مستشار فني لاختيار اللاعبين وتجهيزهم للمنافسات. ولكن الإدارة تفاجأت باستقالة الكابتن جمال بعد خسارة كأس السوبر أمام نادي الوحدات.