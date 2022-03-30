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الأربعاء، 30-03-2022 12:53 ص

الفيصلي ينهي بطولة القدس والكرامة بالمركز الثالث مكرر

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
خسر فريق الفيصلي مباراة تحديد المركزين الثالث والثالث مكرر ببطولة القدس والكرامة، أمام شباب رفح بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 3/1، بعد التعادل بالوقت الأصلي بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت على ملعب الجامعة الأمريكية .اضافة اعلان



 

واستعان الفيصلي بالعديد من النجوم الفلسطينيين لتأكيد القيمة المعنوية والوطنية للبطولية، ولتعويض الغيابات الكثيرة بالفريق ، حيث خاض المواجهة بالتشكيل التالي :  محمد العمواسي ، ابراهيم دلدوم، ورد البري، محمد العكش، قيس طه، سامح مراعبة، حمزة المغربي، ادهم خويلد، حمزة نصار، محمد نضال، يزن شرحة .


وتقدم الفيصلي عن طريق أدهم خويلد بالدقيقة 29، فيما تعادل ناجي النحال للفريق الفلسطيني بالدقيقة 61، لتصل المباراة لركلات الترجيح والتي شهدت تسجيل شباب رفح لجميع الركلات فيما لم يسجل للفيصلي إلا عدي زهران، وأهدر أمين الشناينة، ورد البري وسامح مراعبة .

 




 

 


 

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