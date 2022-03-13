الفيصلي يواجه الرمثا في نهائي درع الاتحاد

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ملاعب- أنس عشا - تصوير نادر أبو حيةتأهل الفيصلي لمواجهة الرمثا بنهائي درع الاتحاد الأردني لكرة القدم بفوزه على شباب الأردن بفارق ركلات الترجيح 4/3 ، بعد أن تعادلا بالوقت الأصلي بهدف لمثله في مباراة نصف النهائي والتي أقيمت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.وتقدم الفيصلي بالدقيقة 19 عن طريق مهاجمه الشاب عبدالله خالد عوض، فيما تعادل شباب الأردن عن طريقه لاعبه وسيم الريالات بالدقيقة 77 من عمر المباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.و شهدت ركلات الترجيح تألق حارس مرمى الفيصلي يزيد أبو ليلى الذي تصدى لركلتين، فيما أهدر محمد خالد ذيب ركلة ثالثة، كما أضاع من الفيصلي اللاعبان يوسف الرواشدة وعبيدة السمارنة، قبل أن يحسم احسان حداد الفوز للزعيم .وكان الرمثا قد صعد للنهائي بفوزه على الحسين إربد بهدف لحمزة الدردور بمباراة نصف النهائي الأولى والتي أقيمت على الملعب ذاته، علما أن النهائي سيقام عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء.