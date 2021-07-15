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الخميس، 15-07-2021 12:05 ص

الفيصلي يواجه السلط ،، اختبار حقيقي قبل الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
سيشهد ستاد عمان الدولي واحدة من أكثر مباريات دوري المحترفين إثارة، عندما يحل السلط ضيفا على الفيصلي قي مواجهة تقام على ستاد عمان الدولي، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس.اضافة اعلان



 
 
وتعد المواجهة المنتظرة بالإثارة الكبيرة كونها ستمكن الفيصلي من الانفراد بالصدارة، أو تسمح للسلط مشاركته والرمثا بها، وبالطبع فإن ذلك الأمر سينعكس على تحضيرات السوري حسام السيد، المدير الفني للفيصلي، والوطني جمال أبو عابد نظيره بالسلط، واللذان يمتلكان كوكبة من نخبة نجوم الكرة الأردنية .

ويمر السلط بأفضل أحواله الفنية منذ تأهله للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك خلال مشاركته التاريخية الأولى بالبطولة، أما الفيصلي فيمر بسلسلة انتصارات منذ الجولة السادسة للبطولة، علما أنه لم يخسر رفقة السلط أي مباراة بالدوري حتى الآن.

ويحل الفيصلي بالمركز الأول على سلم الترتيب بـ "20" نقطة وبفارق الأهداف عن الرمثا الوصيف، ويستعد لمواجهة الوحدات يوم الأربعاء المقبل في قمة دوري المحترفين والمؤجلة من الجولة الثالثة، أما السلط فيحل بالمركز الثالث رفقة الوحدات بـ "17" نقطة لكل منهما .

وإليكم بقية مباريات الجولة ...
الخميس :
8:30 الفيصلي × السلط - على ستاد عمان الدولي 

الجمعة :
8:30 الوحدات × سحاب - على ستاد عمان الدولي 

السبت :
6:00 شباب الأردن × الرمثا - على ستاد عمان الدولي 
8:30 معان × الجليل - على ستاد الأمير محمد بالزرقاء

الأحد:
8:30 الجزيرة × شباب العقبة - على ستاد عمان الدولي

 




 

 


 

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