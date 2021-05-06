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الخميس، 06-05-2021 06:50 م

الفيصلي يواجه شباب الأردن بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
يلتقي فريقا شباب الأردن والفيصلي في قمة نارية يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الليلة، وذلك بافتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز واستكمال النتائج الإيجابية المقدمة منهما بالدوري هذا الموسم .
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ويتسلح الفيصلي بكوكبة النجوم التي يمتلكها المدير الفني السوري حسام السيد وفي مقدمتهم المهاجم السوري مارديك مارديكيان ومحمد العكش، ونجمي الأطراف مجدي العطار وأحمد العرسان، بالإضافة ليوسف أبو جلبوش "صيصا" والظهيرين إبراهيم الدلدوم وورد البري والقائمة تطول ، بينما يمتلك شباب الأردن بقيادة المدير الفني وسيم البزوزر لكوكبة من الأسماء الشابة المتجانسة والمدعمة بمحترفين على أعلى مستوى.



وتعتبر المواجهة بمثابة قمة خطف الصدارة فشباب الأردن بالمركز الأول حاليا بـ "10" نقاط من "3" انتصارات وتعادل، علما أنه يمتلك خط دفاع قوي جدا ولم تهتز شباكه إلا في مناسبة واحدة فقط ، بينما سجل لاعبوه "4" أهداف وبعدل هدف واحد فقط بالمباراة.



أما الفيصلي فيحل ثالثا على سلم الترتيب بـ "7" نقاط من تعادل مع سحاب وانتصارين على معان والبقعة، علما أن للزعيم مباراة مؤجلة مع الوحدات، وذلك بسبب مشاركة الأخيرة بمنافسات دوري أبطال اسيا "2021".



وفي باقي مباريات الجولة يلتقي الجزيرة × البقعة ، شباب العقبة × السلط، الجليل × السلط، الوحدات ×معان ، والرمثا × الحسين إربد .

 




 

 


 

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