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الأحد، 06-08-2023 04:10 م

الفيصلي يوضح الحالة الصحية للسمارنة وصيصا

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الوكيل الإخباري - أوضح نادي الفيصلي، اليوم الأحد، الحالة الصحية لنجمي فريق كرة القدم عبيدة السمارنة ويوسف أبو جلبوش "صيصا".

وصرح مدير الفريق رائد التكروري للمركز الإعلامي للنادي، أن السمارنة أنهى مرحلة العلاج والتدريبات الفردية وسينخرط ابتداء من غد الإثنين بالتدريبات الجماعية.

وبخصوص صيصا، أشار التكروري إلى أن اللاعب أنهى مرحلة العلاج الطبيعي وسيبدأ بمرحلة التمارين الفردية، اعتبارا من اليوم.

وكان السمارنة وصيصا قد غابا عن مرحلة إياب كأس السوبر أمام الوحدات، وامتد غيابهما في الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين.

وكان فريق الفيصلي قد فاز أمس السبت على السلط (2-1)، بافتتاح بطولة دوري المحترفين.

من جهة ثانية، لا تزال إدارة نادي الفيصلي تواصل دراسة عدة خيارات تدريبية لتعيين مدير فني خلفا للمستقيل جمال أبو عابد.

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