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الأحد، 25-12-2022 02:00 م

الفيفا يأخذ كأس العالم من ميسي

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الوكيل الإخباري -  حصل الاتحاد الدولي لكرة القدم على النسخة الأصلية من كأس العالم، من منتخب الأرجنتين ولم يمنح الأسطورة ليونيل ميسي فرصة الاحتفال بها.

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ميسي ظهر بالكأس على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من قطر إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع والميادين.

لكن الحقيقة أن ميسي ورفاقه احتفلوا بنسخة "طبق الأصل" من كأس العالم، وفق لوائح الفيفا.

وحصل الفيفا على النسخة الأصلية من البطولة فور انتهاء مراسم التتويج في ملعب لوسيل، ومنح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نسخة طبق الأصل.

يأتي هذا القرار بسبب مخاوف الفيفا من سرقة الكأس الأصلية، بعد واقعتين سابقتين الأولى على هامش مونديال إنجلترا 1966 قبل العثور عليها بمساعدة "كلب".

الواقعة الثانية حين سُرقت الكأس في البرازيل عام 1983، وتعرضت للانصهار واختفت للأبد، وهي المعروفة بـ "كأس جول ريميه"، وهي الشكل القديم للبطولة.

وتوج المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة المكسيك 1986، إثر فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير جمع بينهما على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر/ كانون أول 2022.

 

ملاعب 

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