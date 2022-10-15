الفيفا يؤجل حسم جائزة ذا بيست إلى بعد كأس العالم

الوكيل الإخباري - المنافسة باتت مفتوحة على مصراعيها بعد تأجيل الفيفا لمنح جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب إلى ما بعد كأس العالم



ستمنح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية النجم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الكرة الذهبية يوم الاثنين المقبل، وذلك لأول مرة بعد قرارها بمنح الجائزة عن الموسم وليس سنة ميلادية، لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) قرر تأجيل منح جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب إلى ما بعد كأس العالم في قطر.



وقرر الفيفا، الذي يكرم أفضل لاعب كرة قدم في العالم ، انتظار كأس العالم في قطر للكشف عن اللاعب رقم واحد في العالم.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه حتى الآن ، ومنذ إنشائها ، تم منح جائزة "ذابيست" تقديراً لما تم إنجازه خلال الموسم السابق ، ومع ذلك ، اعتبر الفيفا أن كأس العالم في قطر، والذي يبدأ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ، يجب أن يكون عاملاً حاسمًا في التصويت الذي يحدد اسم الفائز.



وبهذه الطريقة ، غير قادة الفيفا قواعد الجائزة من خلال اعتبار كأس العالم جزءًا مما حدث في الموسم السابق، بحيث يصبح كأس العالم في قطر جزءًا من الموسم الماضي ، أي وكأنه أقيم في يونيو/حزيران ، كما هو الحال دائمًا وليس في نهاية العام.



ولا شك أن المتأثر الرئيسي بهذا التغيير هو بلا شك بنزيما خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع ريال مدريد بفوزه بلقب الليغا ودوري أبطال أوروبا والذي قاد المهاجم الدولي الفرنسي لاستلام الكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل كأفضل لاعب في الموسم الماضي.



وفي حال قرر الفيفا اعتماد نفس قواعد العام الماضي، كان بنزيما بلا شك الفائز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في 2022 ، لكنه الآن مطالب بالتألق بشدة في المونديال حتى يجمع بين الجائزين وهو أمر صعب للغاية ويتطلب فوز فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.



وسيفتح هذا القرار الباب على مصراعيه لمرشحين محتملين للفوز بالجائزة، تاركة ما حدث في دوري أبطال أوروبا في الخلفية ، وهي منافسة عادة ما تكون نهائية.



إذ قرر الاتحاد الدولي (الفيفا) منح كأس العالم ، بعد كل المسابقات التي ينظمها ، دور النجم عندما يتعلق الأمر بمنح جائزته الأبرز.



وسينافس بنزيما مع عدة نجوم بارزين سيشاركون في كأس العالم في قطر ومنهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش وروبرت ليفاندوفسكي الذين فازوا من قبل بجائزة الفيفا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

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